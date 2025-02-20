Не миротворці. Sky News з'ясувало, який вигляд може мати місія європейських військ в Україні
Європа може відправити в Україну до 30 тисяч військових. Солдати цього контингенту не виконуватимуть місію "миротворців".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Як зазначає видання, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер має зустрітися з Дональдом Трампом у США найближчими днями і "незрозуміло, чи обговорюватиметься план європейських військ".
Велика Британія також працює над проведенням саміту щодо України, в якому, як відомо, візьмуть участь європейські союзники. Очікується, що він відбудеться після переговорів прем'єр-міністра з президентом США.
Що відомо про можливе розміщення європейських військ в Україні
Солдати не розміщуватимуться поблизу прифронтових районів на сході та не виконуватимуть функції "миротворців".
За словами західних чиновників, британські та інші європейські війська можуть бути розміщені в українських містах, портах і на атомних електростанціях, щоб допомогти забезпечити мир після укладення угоди про припинення вогню з Росією.
"Захист неба і узбережжя України також матиме вирішальне значення", - йдеться у статті.
Натомість чиновники заявили, що вони будуть "заспокійливою" силою для громадськості та допоможуть повернути додому мільйони українців, які залишили країну через війну з Росією.
При цьому чиновники відмовилися назвати точну чисельність потенційних сил, але дали зрозуміти, що їхня чисельність становитиме менше 30 тисяч осіб.
Якщо розгортання буде погоджено, воно може включати розміщення військ у великих містах, портах і на об'єктах критичної національної інфраструктури, таких як атомні електростанції. Супутники, літаки-шпигуни і безпілотники також могли б допомогти в цих зусиллях.
"Якщо конкретизувати ідеї, які обговорюють європейські союзники на чолі з Великою Британією і Францією, то можна припустити, що може бути також організовано своєрідну місію з патрулювання повітряного простору з використанням швидкісних літаків, що базуються за межами України, щоб допомогти знову відкрити український повітряний простір для цивільних пасажирських літаків", - зазначає Sky News.
Крім того, як наголошується в статті, можливе відправлення військових кораблів до Чорного моря, що потребуватиме проведення робіт із розмінування, а також патрулювання для сприяння відновленню морського судноплавства біля узбережжя України.
Можливе розміщення європейських військ в Україні: що було до цього
Президент України Володимир Зеленський уже заявив, що британський флот стане гарним партнером у забезпеченні безпеки судноплавних шляхів України разом з її північними союзниками.
Однак будь-яка місія із заспокоєння, очолювана Європою, буде ефективною лише за наявності підтримки США. Вважається, що участь США має вирішальне значення для стримувального ефекту, щоб гарантувати, що Росія не спробує повторно атакувати Україну через страх спровокувати відповідну реакцію США.
Така підтримка може бути надана з використанням американських військових літаків, що базуються за межами України.
Президент США Дональд Трамп не заявив, чи підтримає він таку операцію, а його міністр оборони Піт Хегсет категорично виключив відправлення американських військ в Україну.
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