Стармер: США повинні надати "гарантії" потенційним миротворцям в Україні
Сполучені Штати Америки (США) повинні надати гарантії безпеки в якості "запобіжника" для потенційних європейських миротворців в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Британії Кіра Страмера, якого цитує Reuters.
За словами Стармера, Британія готова відіграти свою роль у можливій майбутній миротворчій місії в Україні лише за умови того, що Вашингтон надасть певний механізм підтримки.
Reuters додає, що попри бажання європейських країн продемонструвати США єдність, у питанні потенційного розміщення військ й надалі залишаються розбіжності.
"Я абсолютно переконаний, що нам потрібен тривалий мир, а не просто припинення вогню. А для цього необхідні гарантії безпеки... Те, як саме це виглядатиме, залишається предметом інтенсивних обговорень", - заявив Стармер журналістам, які супроводжували його до Вашингтона.
Голова британського уряду зауважив, що його головним занепокоєнням є те, що відсутність "запобіжника" лише дозволить диктатору Володимиру Путіну повторно атакувати Україну через деякий час.
Зазначається, що прем'єр Британії відвідує Штати одразу після візиту президента Франції Еммануеля Макрона, який так й не отримав від Трампа чіткої згоди щодо механізму "запобіжника".
Питання щодо західних миротворців в Україні
24 лютого Трампа заявив, що не проти відправки європейських військ в Україну. Це можливо в рамках "мирної угоди".
Зокрема нещодавно ЗМІ писали, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з даними преси, партнери України готові виділити до 30 тисяч військових.
Також очікується, що Стармер, під час візиту США, має продемонструвати Трампу конкретний план відправки європейських солдатів в Україну.
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