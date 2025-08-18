У Starlink знову масштабний збій: чи є проблеми з інтернетом в Україні

Згідно з інформацією Downdetector, пік збою припав на 21:00 за київським часом.

Фото: збій у роботі Starlink (downdetector.com)

Наразі, за інформацією Downdetector, масштабний збій торкнувся переважно території Сполучених Штатів.

Фото: карта повідомлень про перебої в роботі Starlink (downdetector.com)

Чи працює Starlink в Україні

Повідомляється, що на піку надійшло близько 43 000 скарг на відсутність доступу до супутникового інтернету. Але фактична кількість користувачів, які з цим зіткнулися, може бути значно вищою. І судячи з усього, термінали перестали працювати в основному в США.

Орієнтовно з 21:15 кількість повідомлень про проблеми скоротилася.

Офіційних повідомлень від SpaceX (материнська компанія Starlink) не надходило. Reuters пише, що компанія поки не відреагувала на запит.

Зазначимо, попередній масштабний збій стався в липні. Тоді командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про те, що термінали перестали працювати по всьому фронту. Ця технологія критично важлива для військових на передовій, вона забезпечує надійний зв'язок в умовах, де через бойові дії, зокрема, немає мобільного покриття.

Станом на зараз в Україні не повідомляють про будь-які перебої зі Starlink.