Курс долара Економіка Авто Tech

У Starlink знову масштабний збій: чи є проблеми з інтернетом в Україні

Фото: про проблеми зі Starlink в Україні поки повідомлень не було (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

У роботі системи супутникового інтернету Starlink стався черговий масштабний збій. На проблеми скаржаться десятки тисяч користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані профільного сервісу Downdetector.

Згідно з інформацією Downdetector, пік збою припав на 21:00 за київським часом.

Фото: збій у роботі Starlink (downdetector.com)

Наразі, за інформацією Downdetector, масштабний збій торкнувся переважно території Сполучених Штатів.

Фото: карта повідомлень про перебої в роботі Starlink (downdetector.com)

Чи працює Starlink в Україні

Повідомляється, що на піку надійшло близько 43 000 скарг на відсутність доступу до супутникового інтернету. Але фактична кількість користувачів, які з цим зіткнулися, може бути значно вищою. І судячи з усього, термінали перестали працювати в основному в США.

Орієнтовно з 21:15 кількість повідомлень про проблеми скоротилася.

Офіційних повідомлень від SpaceX (материнська компанія Starlink) не надходило. Reuters пише, що компанія поки не відреагувала на запит.

Зазначимо, попередній масштабний збій стався в липні. Тоді командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді повідомив про те, що термінали перестали працювати по всьому фронту. Ця технологія критично важлива для військових на передовій, вона забезпечує надійний зв'язок в умовах, де через бойові дії, зокрема, немає мобільного покриття.

Детальніше про липневий збій читайте за посиланням.

Станом на зараз в Україні не повідомляють про будь-які перебої зі Starlink.

Нагадаємо, у липні за збій довелося вибачатися особисто мільярдеру Ілону Маску. Робота супутникового інтернету була відновлена за кілька годин.

РБК-Україна докладно писало про ситуацію в матеріалі "Starlink завис. Що це за технологія і чому вона критична для України".

Нещодавно стало відомо, що Україна однією з перших запускає нову технологію під умовною назвою "Starlink в кожному смартфоні". Технологію розгортає національний оператор "Київстар", очікується, що вона запрацює вже восени.

Як буде працювати нова мережа і чи зростуть ціни на тарифи, читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

