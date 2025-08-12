Starlink у кожному смартфоні: Україна однією з перших запускає нову технологію зв'язку

В Україні запустили бета-тест унікальної технології Starlink Direct to Cell. Вона дозволить українцям бути на зв'язку навіть у важкодоступних місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого віце-прем'єра, міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram .

"Ця технологія (Starlink Direct to Cell - ред.) дасть змогу українцям залишатися на зв'язку без покриття мобільної мережі через SMS", - уточнив перший віцепрем'єр.



Федоров звернув увагу, що технологія передбачає, що користувачам буде достатньо тільки 4G-смартфона з SIM- або ESIM-картою. Дорогого обладнання не знадобиться.

"Українці можуть залишатися на зв'язку у важкодоступних місцях: у горах, під час негоди, збоїв мережі або відсутності електроенергії. Головна умова для технології - пряма видимість неба", - розповів він.

Офіційний запуск Starlink Direct to Cell планується цієї осені.

За словами Федорова, він протестував технологію Starlink Direct to Cell разом із CEO "Київстару" Олександром Комаровим. Вони обмінялися першими текстовими повідомленнями через супутник.

Федоров уточнив, що крім України Starlink Direct to Cell також запускають Австралія, Японія, Канада і Нова Зеландія.

"Незважаючи на війну, ми продовжуємо розвивати інноваційні рішення, адже надійний зв'язок для кожного українця - один із наших ключових пріоритетів", - додав він.