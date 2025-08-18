У Starlink снова масштабный сбой: есть ли проблемы с интернетом в Украине

Согласно информации Downdetector, пик сбоя пришелся на 21:00 по киевскому времени.

Фото: сбой в работе Starlink (downdetector.com)

На данный момент, по информации Downdetector, масштабный сбой затронул преимущественно территорию Соединенных Штатов.

Фото: карта сообщений о перебоях в работе Starlink (downdetector.com)

Работает ли Starlink в Украине

Сообщается, что на пике поступило порядка 43 000 жалоб на отсутствие доступа к спутниковому интернету. Но фактическое число пользователей, которые с этим столкнулись, может быть значительно выше. И судя по всему, терминалы перестали работать в основном в США.

Ориентировочно с 21:15 число сообщений о проблемах сократилось.

Официальных сообщений от SpaceX (материнская компания Starlink) не поступало. Reuters пишет, что компания пока не отреагировала на запрос.

Отметим, предыдущий масштабный сбой произошел в июле. Тогда командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщил о том, что терминалы перестали работать по всему фронту. Эта технология критично важна для военных на передовой, она обеспечивает надежную связь в условиях, где из-за боевых действий в том числе нет мобильного покрытия.

Подробнее об июльском сбое читайте по ссылке.

По состоянию на сейчас в Украине не сообщают о каких-либо перебоях со Starlink.