Маск вибачився за збій у Starlink: що сказав

Пізно ввечері, 24 липня, у системі супутникового зв'язку Starlink стався збій. Відомий мільярдер і власник Ілон Маск приніс свої вибачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Його пост був відповіддю на пост самої компанії, яка заявила, що мережа Starlink зазнає збою. Таким додали, що зараз активно працюють над вирішенням цієї проблеми.

"Сервіс буде відновлено найближчим часом. Приносимо вибачення за збій. SpaceX усуне причину збою, щоб подібне не повторилося", - пише Маск.

Що передувало

Нагадаємо, увечері в четвер, 24 липня, в мережі почали повідомляти про проблеми з терміналами Starlink. У тому числі спостерігалися перебої і на фронті в Україні.

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