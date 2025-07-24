Starlink "ліг" на фронті? Що відбувається з інтернетом Маска

Ввечері четверга, 24 липня, у мережі почали повідомляти про проблеми з терміналами Starlink. Зокрема, перебої спостерігаються і на фронті в Україні.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про проблеми зі Starlink.

Проблеми на фронті

Першим про проблеми зі Starlink в Україні командувач Силами безпілотних Систем Роберт Бровді. За його словами, термінали Starlink не працюють вздовж всієї лінії фронту.

"Starlink ліг по всьому фронту", - пише командувач.

Також про це заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"По Starlink - проблема з роботою не тільки в Україні, але в деяких інших країнах світу", - написав він.

При цьому він заявив, що Starlink не працює і у російської армії.

Downdetector

Про проблеми зі Starlink свідчить і дані Downdetector.

Що кажуть у Ілона Маска

На сайті компанії заявили, що працюють над з'ясуванням присини збою, а також над відновленням роботи сервісу.

Що відомо про Starlink

Starlink - це глобальний супутниковий інтернет-сервіс, розроблений компанією SpaceX, що належить Ілону Маску. Проєкт спрямований на забезпечення швидкісного доступу до інтернету в будь-якій точці планети, особливо там, де традиційні провайдери не мають покриття або інфраструктури.

Для цього на орбіту виводиться мережа з тисяч малих супутників, які працюють на низькій навколоземній орбіті (LEO), що дозволяє значно знизити затримку сигналу та забезпечити стабільний зв’язок.

Станом на 2025 рік Starlink активно використовується в багатьох країнах, включаючи Україну, де система відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку в умовах війни та зруйнованої інфраструктури. Для користування Starlink потрібна спеціальна термінальна станція (тарілка), яка самостійно під’єднується до супутників.