Starlink в Україні відключать: хто не потрапить під обмеження

На території України працюватимуть лише авторизовані термінали Starlink. Це буде наступним кроком у боротьбі з використанням росіянами супутникового інтернету на своїх дронах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра оборони України Михайла Федорова.
Федоров зазначив, що Україна спільно зі Starlink вже здійснили перші кроки, які дали швидкий результат в боротьбі з російськими дронами.
"Наступний крок - упровадження системи, яка дасть змогу працювати на території України лише авторизованим терміналам", - повідомив міністр.
За його словами, вже найближчим днями будуть опубліковані інструкції для українських користувачів щодо реєстрації Starlink для верифікації. Неверифіковані термінали буде відключено.
"Процес реєстрації буде простим, швидким і зручним для користувачів. Детальні інструкції опублікуємо найближчим часом. Дякуємо Starlink та SpaceX за співпрацю й проактивну позицію в підтримці українців", - додав Федоров.
Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з’явилася інформація про те, що російські війська дедалі частіше використовують Starlink на ударних дронах, намагаючись обходити українську систему протиповітряної оборони.
Інститут вивчення війни (ISW) писав про те, що росіяни встановлюють Starlink на свої ударні безпілотники "Молнія-2".
Того ж дня міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що Міноборони України оперативно зв’язалося з компанією SpaceX для розв’язання цієї проблеми.
Згодом радник міністра оборони з технологічних питань Сергій Бескрестнов заявив, що SpaceX на прохання української сторони почала впроваджувати перші контрзаходи проти використання росіянами терміналів Starlink для атак дронами по Україні.
Сьогодні Ілон Маск повідомив, що вжив заходів для припинення несанкціонованого використання супутникового інтернету Starlink російською стороною.