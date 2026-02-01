Starlink в Украине отключат: кто не попадет под ограничения

На территории Украины будут работать только авторизованные терминалы Starlink. Это будет следующим шагом в борьбе с использованием россиянами спутникового интернета на своих дронах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министра обороны Украины Михаила Федорова.
Федоров отметил, что Украина совместно со Starlink уже осуществили первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами.
"Следующий шаг - внедрение системы, которая позволит работать на территории Украины только авторизованным терминалам", - сообщил министр.
По его словам, уже в ближайшие дни будут опубликованы инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. Неверифицированные терминалы будут отключены.
"Процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей. Подробные инструкции опубликуем в ближайшее время. Спасибо Starlink и SpaceX за сотрудничество и проактивную позицию в поддержке украинцев", - добавил Федоров.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация о том, что российские войска все чаще используют Starlink на ударных дронах, пытаясь обходить украинскую систему противовоздушной обороны.
Институт изучения войны (ISW) писал о том, что россияне устанавливают Starlink на свои ударные беспилотники "Молния-2".
В тот же день министр обороны Михаил Федоров сообщил, что Минобороны Украины оперативно связалось с компанией SpaceX для решения этой проблемы.
Впоследствии советник министра обороны по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов заявил, что SpaceX по просьбе украинской стороны начала внедрять первые контрмеры против использования россиянами терминалов Starlink для атак дронами по Украине.
Сегодня Илон Маск сообщил, что принял меры для прекращения несанкционированного использования спутникового интернета Starlink российской стороной.