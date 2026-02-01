ua en ru
Маск втрутився: SpaceX почала блокувати Starlink на російських дронах

Україна, Неділя 01 лютого 2026 11:35
Маск втрутився: SpaceX почала блокувати Starlink на російських дронах Фото: Ілон Маск (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Американський бізнесмен Ілон Маск повідомив, що вжив заходів для припинення несанкціонованого використання супутникового інтернету Starlink російською стороною.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він написав у коментарях під дописом міністра оборони України Михайла Федорова у соцмережі Х.

"Дайте знати, чи потрібно зробити щось ще", - зазначив Маск.

Федоров у відповідь повідомив, що перші дії вже дають відчутний результат. За його словами, Україна продовжує тісну співпрацю з командою SpaceX.

"Ми тісно співпрацюємо з вашою командою над наступними важливими кроками. Дякуємо, що ви з нами", - написав міністр оборони.

Що передувало

23 січня у ЗМІ з’явилася інформація про те, що російські війська дедалі частіше використовують Starlink на ударних дронах, намагаючись обходити українську систему протиповітряної оборони.

Зокрема, Інститут вивчення війни (ISW) писав про те, що росіяни встановлюють Starlink на свої ударні безпілотники "Молнія-2".

Того ж дня Михайло Федоров повідомив, що Міністерство оборони України оперативно зв’язалося з компанією SpaceX для розв’язання цієї проблеми.

Згодом радник міністра оборони з технологічних питань Сергій Бескрестнов заявив, що SpaceX на прохання української сторони почала впроваджувати перші контрзаходи проти використання росіянами терміналів Starlink для атак дронами по Україні.

Водночас останніми місяцями на фронті фіксувалися перебої в роботі Starlink. Зокрема, у вересні проблеми зі зв’язком спостерігалися практично по всій лінії бойового зіткнення.

Детальніше про те, чому Starlink важливий для України на фронті - читайте у матеріалі РБК-Україна.

