Нова фаза війни? США розглядають відправку тисяч солдатів на Близький Схід, - Reuters

Адміністрація Трампа розглядає можливість відправки тисяч американських солдатів для посилення своєї операції на Близькому Сході. Наразі триває підготовка до можливих наступних кроків проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Агентство пише, що розгортання військ може надати президенту США Дональду Трампу додаткові можливості під час розгляду питання про розширення операцій США, враховуючи, що війна з Іраном триває вже третій тиждень.

За словами джерел, ці варіанти включають забезпечення безпечного проходу нафтових танкерів через Ормузьку протоку, що буде реалізовано в основному за допомогою військово-повітряних і військово-морських сил. Однак, забезпечення безпеки протоки може також означати розміщення військ США на іранському узбережжі.

Крім того, у Трампа обговорювали варіанти відправки сухопутних військ на іранський острів Харг, який є центром 90% експорту нафти Ірану. Але така операція, як каже чиновник США, буде дуже ризикованою, оскільки Іран за допомогою ракет і дронів має можливість завдати удару по острову.

Крім цих варіантів, представники адміністрації Трампа обговорювали можливість розміщення американських військ для забезпечення безпеки іранських запасів високозбагаченого урану.

Джерела не вважають, що розгортання сухопутних військ де-небудь в Ірані неминуче, але відмовилися обговорювати подробиці оперативного планування США. Експерти кажуть, що завдання забезпечення безпеки іранських запасів урану буде вкрай складним і ризикованим навіть для американських сил спеціального призначення.

Водночас представник Білого дому розповів, що рішення про направлення сухопутних військ поки що не ухвалено, але Трамп "мудро залишає за собою всі варіанти".

"Президент зосереджений на досягненні всіх поставлених цілей операції "Епічна лють": знищення іранського потенціалу балістичних ракет, винищення іранського військово-морського флоту, забезпечення того, щоб його терористичні маріонетки не могли дестабілізувати регіон, та гарантія того, що Іран ніколи не зможе володіти ядерною зброєю", - додав чиновник Білого дому.