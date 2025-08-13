Starlink у смартфоні. Як працюватиме нова мережа і чи виростуть ціни на тарифи

Як працюватиме Starlink Direct to Cell

Для роботи мобільний телефон повинен під'єднатися до мережі. Зазвичай для цього потрібні вежі мобільного зв'язку, які розташовують у місті, на дахах тощо.

"З появою технології Starlink стало можливим використання їхніх супутників як веж мобільного зв'язку. Тобто ми кажемо про те, що тепер вежі в нас не на землі, а в космосі", - пояснює заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський.

Для наочного прикладу користі такої технології експерт згадує періоди блекаутів, коли не було змоги "ловити" мережу.

"Якщо стався блекаут, не ловить ніяка мережа, мій телефон знаходить цю вишку на балконі, і йому не потрібна базова станція. Ви просто "виходите в небо, реєструєтесь в мережі через супутникові станції", - каже Храпчинський.

Зараз у технології Starlink Direct to Cell доступне лише спілкування SMS. Але надалі може з'явитися й доступ до інтернету, месенджерів, дзвінків тощо.

Чи є щось подібне?

Представники мобільного оператора "Vodafone Україна" в коментарі РБК-Україна повідомили, що працюють над іншими проєктами, що передбачають такі самі можливості підключення до мобільної мережі через супутник за допомогою мобільного телефону.

"Супутник виступає в ролі базової станції. Це дозволить забезпечувати покриття у місцях, де через певні обмеження неможливо розташувати базову станцію на землі - лісова та гірська місцевість, море", - кажуть у компанії.

Там також зазначають, що "польові тестування" були успішними: вдалося підключитись до мережі й отримати "welcome SMS".

Чи зміниться вартість мобільних тарифів для українців

На думку Анатолія Храпчинського, вартість буде залежати від домовленості операторів з компанією "Starlink".

"Я виходжу в поле, з'єднуюсь з супутником Ілона Маска. Супутник Маска забезпечує мені зв'язок, повертає мій сигнал на Землю і підключається до оператора. От від Маска це точно залежить", - пояснює він.

Фахівець також додає, що держава може застосовувати нову технологію як допомогу у вигляді оперативного зв'язку для рятувальних служб після або під час обстрілів, коли якість зв'язку погіршується.

"Поки що рано говорити про будь-які зміни у тарифах. Зараз головне завдання операторів - оцінити технічні можливості та якість роботи послуги", - додали у "Vodafone Україна".