Starlink в смартфоне. Как будет работать новая сеть и вырастут ли цены на тарифы

Как будет работать Starlink Direct to Cell

Для работы мобильный телефон должен подключиться к сети. Обычно для этого нужны вышки мобильной связи, которые располагают в городе, на крышах и тому подобное.

"С появлением технологии Starlink стало возможным использование их спутников как башен мобильной связи. То есть мы говорим, что теперь башни у нас не на земле, а в космосе", - объясняет заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

Для наглядного примера пользы такой технологии эксперт вспоминает периоды блэкаутов, когда не было возможности "ловить" сеть.

"Если произошел блэкаут, не ловит никакая сеть, мой телефон находит эту вышку на балконе, и ему не нужна базовая станция. Вы просто "выходите в небо, регистрируетесь в сети через спутниковые станции", - говорит Храпчинский.

Сейчас в технологии Starlink Direct to Cell доступно только общение по SMS. Но в дальнейшем может появиться и доступ к интернету, мессенджерам, звонкам и тому подобное.

Есть ли что-то подобное?

Представители мобильного оператора "Vodafone Украина" в комментарии РБК-Украина сообщили, что работают над другими проектами, предусматривающими такие же возможности подключения к мобильной сети через спутник с помощью мобильного телефона.

"Спутник выступает в роли базовой станции. Это позволит обеспечивать покрытие в местах, где из-за определенных ограничений невозможно расположить базовую станцию на земле - лесная и горная местность, море", - говорят в компании.

Там также отмечают, что "полевые тестирования" были успешными: удалось подключиться к сети и получить "welcome SMS".

Изменится ли стоимость мобильных тарифов для украинцев

По мнению Анатолия Храпчинского, тарифы будут зависеть от договоренности операторов с компанией "Starlink".

"Я выхожу в поле, соединяюсь со спутником Илона Маска. Спутник Маска обеспечивает мне связь, возвращает мой сигнал на Землю и подключается к оператору. Вот от Маска это точно зависит", - объясняет он.

Специалист также добавляет, что государство может применять новую технологию как помощь в виде оперативной связи для спасательных служб после или во время обстрелов, когда качество связи ухудшается.

"Пока рано говорить о каких-либо изменениях в тарифах. Сейчас главная задача операторов - оценить технические возможности и качество работы услуги", - добавили у "Vodafone Украина".