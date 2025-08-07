ua en ru
OpenAI представила GPT-5: що вміє найбільш просунута модель ШІ

Четвер 07 серпня 2025 21:25
OpenAI представила GPT-5: що вміє найбільш просунута модель ШІ Які функції відрізняють нову версію від попередніх (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

OpenAI офіційно випустила свою нову флагманську мовну модель GPT-5, яка вже доступна для користувачів ChatGPT і розробників через API.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

За словами глави компанії Сема Альтмана, GPT-5 стала справжнім проривом порівняно з попередніми поколіннями. Він порівняв її з "тим, до чого неможливо повернутися назад", як до першого iPhone з дисплеєм Retina.

"GPT-3 нагадувала розмову зі школярем - іноді отримуєш правильну відповідь, іноді щось дивне. GPT-4 - уже як студент вишу. А GPT-5 - це вперше, коли модель відчувається як експерт рівня PhD", - зазначив Альтман на прес-брифінгу.

Розумніше, швидше, точніше

В OpenAI заявляють, що GPT-5 має вищу точність, швидше відповідає і рідше помиляється. Незважаючи на те, що щотижнева аудиторія ChatGPT наближається до 700 мільйонів користувачів, найбільш передовою моделлю на ринку OpenAI не володіла з моменту релізу GPT-4. У компанії впевнені, що GPT-5 поверне лідерство, особливо в ключових сферах.

"Це найкраща модель у світі для написання коду. Найкраща - для написання текстів. Найкраща - у галузі медицини та в безлічі інших напрямків", - стверджує Сем Альтман.

Що нового в GPT-5

Однією з перших змін стала відмова від ручного вибору моделей у ChatGPT. Тепер GPT-5 працює як єдина система, в якій вбудований інтелектуальний маршрутизатор сам перемикається на складнішу версію моделі за необхідності - наприклад, якщо користувач попросить "подумати ґрунтовно".

"Колишній інтерфейс вибору моделей був справжньою головоломкою", - визнав Альтман.

OpenAI представила GPT-5: що вміє найбільш просунута модель ШІКодування з використанням GPT-5 (фото: OpenAI)

Доступ і можливості

GPT-5 вже доступна всім користувачам ChatGPT. Однак для безкоштовних акаунтів передбачено обмеження на кількість запитів, після чого модель буде автоматично перемикатися на легшу версію - GPT-5 mini. Для розробників OpenAI представить три версії:

  • GPT-5
  • GPT-5 mini
  • GPT-5 nano - з різною продуктивністю і ціною.

Також у ChatGPT з'являться нові "особистості" моделей - Cynic (Цинік), Robot (Робот), Listener (Слухач) і Nerd (Ботанік), а для окремих чатів тепер можна буде вибирати індивідуальний колір інтерфейсу.

Новий етап у розробці ПЗ

В OpenAI вважають, що GPT-5 відкриє еру так званого "програмного забезпечення за запитом". У тестах компанії нова модель перевершила всіх конкурентів на ключових бенчмарках для програмістів - SWE-Bench, SWE-Lancer і Aider Polyglot.

На прес-брифінгу глава відділу постнавчання OpenAI Янн Дюбуай показав, як GPT-5 буквально за лічені секунди створила сайт для вивчення французької мови з інтерактивною грою. Модель самостійно написала сотні рядків коду, і все коректно запрацювало під час демонстрації в Zoom.

