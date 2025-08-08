ua en ru
9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішим

П'ятниця 08 серпня 2025 17:30
9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішим
Автор: Павло Колеснік

Хочете зробити роботу в Google Chrome не тільки зручнішою, а й приємнішою для очей? Існують круті способи, які допоможуть повністю перетворити зовнішній вигляд вашого браузера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на технологічний сайт PCWorld.

Встановлення нової теми в Chrome

Змінити тему в Chrome можна двома способами. Найпростіший, але обмежений - змінити тільки колірну схему браузера.

Для цього зайдіть у "Налаштування", "Зовнішній вигляд", потім виберіть "Тема: кольори Chrome". Тут доступні кілька запропонованих варіантів, а також можливість вибрати колір вручну.

Якщо хочеться більш кардинальних змін, можна встановити нову тему з розділу "Теми" в інтернет-магазині Chrome. Там представлений широкий вибір тем на будь-який смак і колір.

Щоб застосувати тему, натисніть на ту, яка подобається, і виберіть "Додати в Chrome". Обов'язково ознайомтеся з відгуками перед встановленням.

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимВстановлення нової теми в Chrome (фото: PCWorld)

Персоналізація сторінки нової вкладки

Зазвичай під час відкриття нової вкладки Chrome відображає майже порожню сторінку. Але її можна налаштувати під себе - змінити тему, додати, видалити або відредагувати ярлики, а також переключитися між "Моїми ярликами" і "Часто відвідуваними сайтами".

Для цього відкрийте нову вкладку і натисніть "Налаштувати Chrome" у правому нижньому кутку. Тут ви зможете змінити тему, вибрати посилання під рядком пошуку Google і багато іншого.

Для більш точного налаштування наведіть курсор на ярлик і клацніть по трьох точках, щоб відредагувати або видалити його. Ярлики можна перетягувати, змінюючи їхній порядок на сторінці.

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимПерсоналізація сторінки нової вкладки (фото: PCWorld)

Розширення для налаштування нової вкладки

Якщо хочете ще більше налаштувати сторінку нової вкладки, можна встановити спеціальні розширення з інтернет-магазину Chrome. У розділі "Розширення" просто введіть у пошук "нова вкладка", щоб побачити список доступних доповнень.

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимРозширення для налаштування нової вкладки (фото: PCWorld)

Налаштування панелі інструментів Chrome

Панель інструментів розташована над панеллю закладок і містить швидкі кнопки для різних функцій: домашня сторінка, друк, копіювання посилання, менеджер паролів Google, історія браузера та інші.

Якщо вам здається, що на панелі інструментів занадто багато або мало кнопок, зайдіть у "Налаштування", "Налаштувати панель інструментів". Там можна вмикати і вимикати елементи, а також змінювати їхній порядок простим перетягуванням.

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимНалаштування панелі інструментів Chrome (фото: PCWorld)

Показати або приховати панель закладок

Одним із найпростіших способів змінити зовнішній вигляд Chrome є приховування панелі закладок. Вона ввімкнена за замовчуванням, але якщо ви рідко її використовуєте, можна звільнити місце на екрані, відключивши її: зайдіть у "Налаштування", "Зовнішній вигляд" і вимкніть опцію "Показувати панель закладок".

За прихованої панелі закладок доступ до них зберігається через меню з трьох точок - виберіть "Закладки і списки".

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимПоказати або приховати панель закладок (фото: PCWorld)

Перемикання між світлим і темним режимами

Швидкий і ефективний спосіб змінити зовнішній вигляд браузера - перемикання між світлим і темним режимами. Багато хто віддає перевагу світлому режиму, але темний активно використовують навіть удень.

Щоб перемкнути режим, відкрийте меню налаштувань через триточкове меню Chrome, виберіть "Зовнішній вигляд" і знайдіть пункт "Режим". Доступні три варіанти: світлий, темний і "Пристрій" - тоді браузер підлаштується під системні налаштування.

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимПеремикання між світлим і темним режимами (фото: PCWorld)

Налаштування шрифтів та їхнього розміру

За замовчуванням Chrome використовує веб-безпечні шрифти і стандартні розміри для сайтів, які не задають їх самостійно. За бажання ці параметри можна змінити.

Зайдіть у "Налаштування", "Зовнішній вигляд" і прокрутіть до розділу "Розмір шрифту". Там можна вибрати один із п'яти варіантів - від "Дуже маленького" до "Дуже великого".

Якщо хочете більш тонко налаштувати шрифти, натисніть "Налаштувати шрифти" трохи нижче. Там можна вибрати різні шрифти для різних елементів і задати мінімальний розмір для зручності читання.

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимНалаштування шрифтів та їхнього розміру (фото: PCWorld)

Регулювання масштабу сторінки за замовчуванням

За замовчуванням масштаб сторінки в Chrome встановлено на 100%. Якщо у вас проблеми із зором або хочеться збільшити чи зменшити сторінки, можна задати масштаб від 25% до 500%.

Для цього відкрийте "Налаштування", "Зовнішній вигляд" і знайдіть пункт "Масштаб сторінки". Виберіть відповідне значення зі списку, що випадає.

Масштаб також можна змінювати окремо для кожного сайту через меню з трьох точок - зміни зберігаються і застосовуються при повторному відвідуванні.

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимРегулювання масштабу сторінки за замовчуванням (фото: PCWorld)

Налаштування профілю Chrome

Налаштування профілю не змінює зовнішній вигляд самого браузера, але допомагає розрізняти кілька акаунтів.

Ви можете задати ім'я профілю, змінити аватар і вибрати колір вікна, який буде застосовуватися при роботі з цим профілем.

Щоб налаштувати профіль, клікніть на свій аватар у правому верхньому куті вікна Chrome і виберіть "Налаштувати профіль". Аналогічні опції доступні в "Налаштування", "Ви і Google" і "Налаштувати профіль Chrome".

9 крутих способів змінити зовнішній вигляд Google Chrome і зробити браузер зручнішимНалаштування профілю Chrome (фото: PCWorld)

