5 причин пропустити iPhone 17 Pro у 2025 році та дочекатися наступної моделі

Компанія Apple готується до релізу лінійки iPhone 17, який відбудеться вже за місяць. Однак ключові нововведення, за даними аналітиків, варто очікувати в iPhone 18 Pro, а також у новому преміальному складному iPhone, який може вийти вже 2026 року.

Про те, чому не варто купувати iPhone 17 Pro, розповідає РБК-Україна з посиланням на сайт MacRumors , присвячений новинам про продукцію Apple.

Підекранний Face ID

За чутками, моделі iPhone 18 Pro отримають систему Face ID, вбудовану під дисплей. При цьому фронтальна камера залишиться видимою. Видання The Information стверджує, що Apple може відмовитися від вирізу Dynamic Island на користь одного невеликого отвору.

Однак аналітик Росс Янг і журналіст Bloomberg Марк Гурман із цим не згодні - вони впевнені, що Dynamic Island залишиться, але стане меншим за розміром.

Новий модем C2

Як повідомляє аналітик ланцюжків поставок Джефф Пу, в iPhone 18 Pro буде встановлений новий модем Apple C2 - продовження розробки першого фірмового модему C1, який дебютував у більш доступній моделі iPhone 16e.

C2-модем забезпечить високу швидкість з'єднання, поліпшену енергоефективність і підтримку mmWave 5G у США, чого не вистачає поточній версії.

Такий крок - частина довгострокової стратегії Apple щодо відмови від модемів Qualcomm і переходу на власні рішення для більш глибокої інтеграції з iOS.

Чип A20 і "розумне" пакування

Apple також планує оснастити iPhone 18 Pro процесором A20 Pro, який буде створений за техпроцесом TSMC 3нм третього покоління.

Незважаючи на те, що приріст продуктивності порівняно з чипом A19 Pro (iPhone 17 Pro) може бути скромним, A20 Pro отримає сучасну упаковку CoWoS (Chip on Wafer on Substrate).

Це дасть змогу щільніше інтегрувати чип, пам'ять і нейропроцесор, що може дати істотний приріст продуктивності в завданнях, пов'язаних з AI. Це відповідає стратегії Apple з розвитку функцій Apple Intelligence і поліпшення автономної обробки даних на пристрої.

Новий сенсор камери від Samsung

Компанія Samsung розробляє новий тришаровий сенсор зображення PD-TR-Logic, який може використовуватися в камерах iPhone 18. Він забезпечить менший рівень шуму, кращу передачу кольору та підвищену динамічну чутливість.

Досі Apple співпрацювала винятково з Sony, тож поява Samsung у ланцюжку поставок буде значною зміною. Відомий аналітик Мінг-Чі Куо припускає, що 2026 року Samsung почне постачання 48-Мп сенсорів Ultra Wide, призначених якраз для лінійки iPhone 18 Pro.

Складаний iPhone у 2026 році

Відразу кілька витоків вказують на те, що в осінньому релізі 2026 року Apple представить перший складаний iPhone. За інформацією інсайдерів, пристрій буде оснащено екраном 5,5 дюйма в складеному вигляді і 7,8 дюйма в розкладеному, нагадуючи формат Galaxy Z Fold, а не Flip.

Смартфон буде ультратонким - 4,5 мм у розкладеному стані і до 9,5 мм у складеному. При цьому пристрій отримає невидиму складку, просунутий шарнір і, ймовірно, Touch ID під екраном замість Face ID.

За прогнозами Куо, ціна може варіюватися від 2000 до 2500 доларів, і це до введення високих китайських тарифів.

Apple змінює графік релізів iPhone

Цікаво, що з виходом iPhone 18 компанія планує змінити стратегію запуску моделей. Дорогі iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone з'являться восени 2026 року, як зазвичай. А ось більш доступні iPhone 18 і iPhone 18e вийдуть тільки навесні 2027 року.