Старі вимоги РФ, гарантії безпеки та обмін: джерела про перший день переговорів в Абу-Дабі

Тристоронні переговори України, США та Росії щодо завершення війни стартували в Абу-Дабі 10 листопада. Перша зустріч тривала понад чотири години, після чого делегації домовилися продовжити роботу 11 листопада.

Українську делегацію очолює Рустем Умєров, до неї також увійшли керівник Офісу президента Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький. Росію представляють помічник Путіна Володимир Мединський і представники дипломатичного та силового відомств.

Ще вдень 10 листопада джерело РБК-Україна повідомило, що серед тем переговорів є підготовка великого обміну полоненими.