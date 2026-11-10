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В Абу-Дабі завершився перший день переговорів України, РФ і США: тривали понад 4 години

15:01 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
В Абу-Дабі завершився перший день переговорів України, РФ і США: тривали понад 4 години Фото: перемовини щодо війни в Україні в Абу-Дабі (пресслужба СЗР)
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Перший день переговорів між Україною, Сполученими Штатами і Росією в Абу-Дабі завершився.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Служби зовнішньої розвідки України.

Наступний раунд тристоронніх переговорів запланований на завтра, 11 листопада.

Нагадаємо, сьогодні вперше з лютого відновилися тристоронні переговори України, США та Росії в Абу-Дабі. Представники Європи не беруть участі в них напряму, а проводять окремі консультації з Києвом.

Крім того, перед зустріччю з російською стороною делегація України провела консультації з представниками США та європейських партнерів - Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії.

Зазначимо, спецпредставник США Джаред Кушнер повідомив, що російська сторона готова до завершення війни, якщо для цього будуть створені "належні умови".

Про все, що відомо про тристоронні переговори в Абу-Дабі - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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