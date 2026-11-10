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Тристоронні перемовини між США, Україною та Росією розпочались

10:44 10.11.2026 Вт
1 хв
aimg Марія Науменко
Тристоронні перемовини між США, Україною та Росією розпочались Фото: тристоронні переговори делегацій України, США та Росії в Абу-Дабі (Getty Images)
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В Абу-Дабі 10 листопада стартував новий етап переговорів щодо завершення війни. Зустріч проходить у тристоронньому форматі за участі США, України та Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС, РІА Новости та "Інтерфакс".

Журналісти кремлівського пулу вже публікують перші кадри з місця проведення переговорів.

Зустріч проходить в Абу-Дабі. Вона стала продовженням дипломатичних контактів за участю Києва, Вашингтона та Москви, спрямованих на пошук шляхів завершення війни Росії проти України.

Початок тристоронніх переговорів підтвердив голова української делегації Рустем Умєров. За його словами, сторони вже перейшли до формату Україна-США-Росія.

"На порядку денному - ключові питання припинення бойових дій та наближення миру. Працюємо відповідно до завдань, визначених президентом України", - написав він.

Нагадаємо, перед початком тристоронніх переговорів в Абу-Дабі Україна провела координаційну зустріч із представниками США та європейських партнерів. До неї долучилися представники Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії, а також спецпосланці США Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Також у Парижі відбулася зустріч міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з держсекретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили мирні зусилля, стратегічне партнерство та посилення обороноздатності України.

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