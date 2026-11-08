Повний склад української делегації на переговорах в Абу-Дабі уже визначили, - джерело

Команда президента Володимира Зеленського вже визначила повний склад української делегації на перемовинах в Абу-Дабі.

За словами джерела, склад української делегації виглядає наступним чином:

очільник СЗР Рустем Умєров (голова делагації),

очільник ОПУ Кирило Буданов,

голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія,

перший заступник глави ОПУ Сергій Кислиця,

заступник начальника ГУР МО Вадим Скібіцький.

Також вказано, що буде брати участь і аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки.

"Президент також визначив, що Гнатов продовжить займатись військовим напрямком у перемовинах. Цього разу його не буде на перемовинах, але по цьому напрямку є Скібіцький, він далі працюватиме з Гнатовим", - розповіло джерело.

Ба більше, за його словами, в Абу-Дабі будуть і різні представники Європи - з ними заплановані окремі переговорні формати.