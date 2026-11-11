Старые требования РФ, гарантии безопасности и обмен: источники о первом дне переговоров в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры Украины, США и России по завершению войны стартовали в Абу-Даби 10 ноября. Первая встреча продолжалась более четырех часов, после чего делегации договорились продолжить работу 11 ноября.

Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, в нее также вошли руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий. Россию представляют помощник Путина Владимир Мединский и представители дипломатического и силового ведомств.

Еще днем 10 ноября источник РБК-Украина сообщил, что среди тем переговоров есть подготовка большого обмена пленными.