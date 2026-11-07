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Кремль оголосив склад делегації на переговори щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі

15:54 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Марія Науменко
Кремль оголосив склад делегації на переговори щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі Фото: речник російського диктатора Дмитро Пєсков (Getty Images)
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Росія визначила, хто представлятиме країну на наступному раунді переговорів зі США та Україною щодо завершення війни. До делегації увійдуть високопоставлені дипломати та військові.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Тристороння зустріч має відбутися в Абу-Дабі 10-11 листопада. Сторони планують обговорити припинення війни Росії проти України. Це будуть перші подібні переговори з лютого.

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, російську делегацію, як і раніше, очолить радник Кремля Володимир Мединський. Водночас до її складу вперше долучиться заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков.

Він відповідає за відносини Росії з країнами Північної та Південної Америки, а також курує питання контролю над озброєннями, нерозповсюдження та ядерної програми Ірану.

Ще одним новим учасником стане Юрій Жигарловський - високопоставлений офіцер Генерального штабу РФ. Він обіймає посаду заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, яке відповідає за військове планування та проведення операцій.

Також до делегації увійдуть заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін і начальник російської військової розвідки Ігор Костюков. Обидва вже брали участь у попередніх переговорах.

Нагадуємо, українська сторона вже оголосила склад своєї делегації на тристоронні переговори зі США та Росією в Абу-Дабі. До неї увійде керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Спочатку він заявив, що очолить переговорну групу, однак згодом радник президента з комунікацій Дмитро Литвин уточнив, що Буданов буде одним з її учасників.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність обговорити гарантії безпеки під час майбутніх мирних переговорів в Абу-Дабі 10-11 листопада.

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