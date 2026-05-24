Станція метро "Лук'янівська" відновила роботу, але один із виходів зачинено

Станція столичного метрополітену "Лук'янівська" повністю відновила рух поїздів і знову відкрита для пасажирів, проте один із вестибюлів залишається недоступним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської державної адміністрації.
В КМДА наголосили, що наразі пасажири можуть безперешкодно користуватися станцією для входу та виходу в напрямку вулиці Юрія Іллєнка.
Поїзди здійснюють зупинку на станції у звичайному режимі.
Водночас міська влада попереджає про певні обмеження у пересуванні - вхід та вихід пасажирів у напрямку торговельного центру "Квадрат" тимчасово зачинений.
Про орієнтовні терміни його відкриття наразі не повідомляється.
Нагадаємо, вночі 24 травня Росія завдала масштабного комбінованого удару по столиці України, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники типу "Шахед". Руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури практично в усіх районах міста.
Зокрема, у Шевченківському районі російські війська поцілили одразу в дві школи, при цьому в одному із навчальних закладів вибуховою хвилею та уламками засипало вхід до підвального укриття, всередині якого перебували люди.
Також під удар потрапив один із найбільш людних мікрорайонів столиці - Лук'янівка. Внаслідок прямого влучання ворожого снаряда вщент вигорів торгово-розважальний центр "Квадрат".
Повідомлялося, що вибухова хвиля сильно пошкодила наземний вестибюль станції метро "Лук'янівська", через що її роботу довелося тимчасово зупинити для пасажирів.
Загалом у різних частинах Києва було зафіксовано влучання дронів у багатоповерхові житлові будинки, падіння уламків на нежитлову забудову та виникнення численних пожеж, унаслідок чого є поранені та загиблі.
