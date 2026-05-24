Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу, но один из выходов закрыт

Станция столичного метрополитена "Лукьяновская" полностью возобновила движение поездов и снова открыта для пассажиров, однако один из вестибюлей остается недоступным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
В КГГА отметили, что сейчас пассажиры могут беспрепятственно пользоваться станцией для входа и выхода в направлении улицы Юрия Ильенко.
Поезда осуществляют остановку на станции в обычном режиме.
В то же время городские власти предупреждают об определенных ограничениях в передвижении - вход и выход пассажиров в направлении торгового центра "Квадрат" временно закрыт.
Об ориентировочных сроках его открытия пока не сообщается.
Напомним, ночью 24 мая Россия нанесла масштабный комбинированный удар по столице Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед". Разрушения и повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры практически во всех районах города.
В частности, в Шевченковском районе российские войска попали сразу в две школы, при этом в одном из учебных заведений взрывной волной и обломками засыпало вход в подвальное укрытие, внутри которого находились люди.
Также под удар попал один из самых людных микрорайонов столицы - Лукьяновка. В результате прямого попадания вражеского снаряда полностью выгорел торгово-развлекательный центр "Квадрат".
Сообщалось, что взрывная волна сильно повредила наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская", из-за чего ее работу пришлось временно остановить для пассажиров.
Всего в разных частях Киева было зафиксировано попадание дронов в многоэтажные жилые дома, падение обломков на нежилую застройку и возникновение многочисленных пожаров, в результате чего есть раненые и погибшие.
