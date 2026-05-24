Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу, но один из выходов закрыт
Станция столичного метрополитена "Лукьяновская" полностью возобновила движение поездов и снова открыта для пассажиров, однако один из вестибюлей остается недоступным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской государственной администрации.
Особенности работы станции
В КГГА отметили, что сейчас пассажиры могут беспрепятственно пользоваться станцией для входа и выхода в направлении улицы Юрия Ильенко.
Поезда осуществляют остановку на станции в обычном режиме.
В то же время городские власти предупреждают об определенных ограничениях в передвижении - вход и выход пассажиров в направлении торгового центра "Квадрат" временно закрыт.
Об ориентировочных сроках его открытия пока не сообщается.
Последствия массированной атаки на Киев
Напомним, ночью 24 мая Россия нанесла масштабный комбинированный удар по столице Украины, применив баллистические ракеты и ударные беспилотники типа "Шахед". Разрушения и повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры практически во всех районах города.
В частности, в Шевченковском районе российские войска попали сразу в две школы, при этом в одном из учебных заведений взрывной волной и обломками засыпало вход в подвальное укрытие, внутри которого находились люди.
Также под удар попал один из самых людных микрорайонов столицы - Лукьяновка. В результате прямого попадания вражеского снаряда полностью выгорел торгово-развлекательный центр "Квадрат".
Сообщалось, что взрывная волна сильно повредила наземный вестибюль станции метро "Лукьяновская", из-за чего ее работу пришлось временно остановить для пассажиров.
Всего в разных частях Киева было зафиксировано попадание дронов в многоэтажные жилые дома, падение обломков на нежилую застройку и возникновение многочисленных пожаров, в результате чего есть раненые и погибшие.
