Стане безпечніше? Пентагон заявив, що позбавив Іран можливості відстежувати танкери

В США стверджують, що знищили радарну базу та спостережні пости Ірану, з яких велося відстеження танкерів в Ормузькій протоці. Судноплавство в регіоні стане безпечнішим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Адмірал Бред Купер, командувач Центральним командуванням Збройних сил США (CENTCOM), заявив, що удари США призвели до "зниження" спроможності Ірану та іранського Корпусу вартових ісламської революції атакувати судна в Ормузькій протоці.

"Оскільки ми працюємо пліч-о-пліч, ми також залишаємося зосередженими на усуненні багаторічної загрози вільній торгівлі з боку Ірану в межах усієї Ормузької протоки", - заявив він.

За словами Купера, сили США уразили підземний об'єкт іранської армії. На цьому об'єкті перебували радарні системи, які дозволяли контролювати судноплавство.

"Удар знищив розвідувальні опорні станції та радіолокатори ракет, які використовувалися для спостереження за рухом суден... У результаті цього послаблено здатність Ірану загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці і довкола неї", - відзначив Купер.