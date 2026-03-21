Станет безопаснее? Пентагон заявил, что лишил Иран возможности отслеживать танкеры

18:33 21.03.2026 Сб
2 мин
Силы США поразили подземный объект иранской армии на побережье пролива
aimg Антон Корж
Иллюстративное фото: Пентагон (wikimedia)

В США утверждают, что уничтожили радарную базу и наблюдательные посты Ирана, с которых велось отслеживание танкеров в Ормузском проливе. Судоходство в регионе станет более безопасным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Трамп предложил купить мир с Ираном или продолжение войны, - СМИ

Адмирал Брэд Купер, командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM), заявил, что удары США привели к "снижению" способности Ирана и иранского Корпуса стражей исламской революции атаковать суда в Ормузском проливе.

"Поскольку мы работаем бок о бок, мы также остаемся сосредоточенными на устранении многолетней угрозы свободной торговле со стороны Ирана в пределах всего Ормузского пролива", - заявил он.

По словам Купера, силы США поразили подземный объект иранской армии. На этом объекте находились радарные системы, которые позволяли контролировать судоходство.

"Удар уничтожил разведывательные опорные станции и радиолокаторы ракет, которые использовались для наблюдения за движением судов... В результате этого ослаблена способность Ирана угрожать свободе судоходства в Ормузском проливе и вокруг него", - отметил Купер.

Напомним, что после ударов США и Израиля по Ирану в конце февраля Иран начал атаковать коммерческие суда и угрожать перекрыть Ормузский пролив. За несколько недель более 20 торговых кораблей были атакованы или повреждены, некоторые экипажи погибли или исчезли.

Таким образом, большинство судоходных компаний прекратили рейсы через пролив, а танкерный трафик почти остановился. А непосредственно Иран требует плату с танкеров за проход через Ормузский пролив.

Фактически, война США с Ираном на третьей неделе выходит из-под контроля президента Дональда Трампа из-за скачка цен на нефть и отказа союзников по НАТО вмешиваться в конфликт. Однако это не помешало Трампу в очередной раз объявить о победе и заявить, что США, мол, "не пользуются" Ормузским проливом.

США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО