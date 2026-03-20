Безпека в обмін на гроші: Іран вимагає плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lloyd's List .

Видання з посиланням на поінформовані джерела пише, що як мінімум один оператор нафтових танкерів заплатив Тегерану за прохід через протоку. Крім того, кілька танкерів пройшли після дипломатичного втручання.

Повідомляється, що плата за безпеку становить 2 млн доларів, проте незрозуміло, як саме була здійснена угода, враховуючи санкції, запроваджені проти Ірану.

Кілька країн, включно з Індією, Пакистаном, Іраком, Малайзією та Китаєм ведуть прямі переговори з Іраном щодо проходу суден.

Дев’ять суден вже пройшли коридором

Загалом щонайменше дев’ять суден вже пройшли через "безпечний" коридор поблизу острова Ларак, який КВІР та портові органи використовують для візуальної перевірки суден. Також через Ормузьку протоку пройшли два газовози під індійським прапором - Shivalik та Nanda Devi.

Судна, які хочуть скористатися маршрутом, мають завчасно повідомити КВІР детальну інформацію щодо власника судна та пункт призначення вантажу.

Водночас аналітики з промисловості, безпеки та військово-морського флоту переконані, що не варто очікувати негайного та значного відновлення руху через Ормузьку протоку.

Крім того, аналітики попереджають, що схвалений Іраном маршрутом не гарантує безпечного проходу. КВІР може затримувати транзит або навіть захоплювати судна.