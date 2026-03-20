ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Безпека в обмін на гроші: Іран вимагає плату з танкерів за прохід через Ормузьку протоку

19:08 20.03.2026 Пт
2 хв
Щонайменше дев'ять танкерів вже пройшли "безпечним" коридором
aimg Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: аналітики вважають, що швидкого відновлення руху через протоку не буде (Getty Images)

Іран створив "безпечний" судноплавний коридор через Ормузьку протоку. Ним скористались щонайменше дев'ять суден, а вартість проходу становить 2 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Lloyd's List.

Читайте також: Україна готова допомогти в Ормузькій протоці: Зеленський дав доручення Умєрову

Видання з посиланням на поінформовані джерела пише, що як мінімум один оператор нафтових танкерів заплатив Тегерану за прохід через протоку. Крім того, кілька танкерів пройшли після дипломатичного втручання.

Повідомляється, що плата за безпеку становить 2 млн доларів, проте незрозуміло, як саме була здійснена угода, враховуючи санкції, запроваджені проти Ірану.

Кілька країн, включно з Індією, Пакистаном, Іраком, Малайзією та Китаєм ведуть прямі переговори з Іраном щодо проходу суден.

Дев’ять суден вже пройшли коридором

Загалом щонайменше дев’ять суден вже пройшли через "безпечний" коридор поблизу острова Ларак, який КВІР та портові органи використовують для візуальної перевірки суден. Також через Ормузьку протоку пройшли два газовози під індійським прапором - Shivalik та Nanda Devi.

Судна, які хочуть скористатися маршрутом, мають завчасно повідомити КВІР детальну інформацію щодо власника судна та пункт призначення вантажу.

Водночас аналітики з промисловості, безпеки та військово-морського флоту переконані, що не варто очікувати негайного та значного відновлення руху через Ормузьку протоку.

Крім того, аналітики попереджають, що схвалений Іраном маршрутом не гарантує безпечного проходу. КВІР може затримувати транзит або навіть захоплювати судна.

Нагадаємо, після ударів США та Ізраїлю по іранських об’єктах Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки. Ця протока між Іраном і Оманом є одним із ключових маршрутів світової торгівлі нафтою.

Минулого року через неї щодня проходило близько 13 млн барелів, або приблизно 31% морських поставок. Протока є основною транспортною артерією для арабських монархій, Іраку та Ірану.

Зазначимо, лідери провідних країн світу висунули вимогу Ірану. Вони закликали розблокувати протоку, оскільки це становить загрозу глобальному миру та безпеці.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Іран
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО