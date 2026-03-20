ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

"Ми не користуємось нею": Трамп заявив, що США не потрібна Ормузька протока

22:53 20.03.2026 Пт
2 хв
Президент США розповів, кому "доведеться долучитись до питання" щодо протоки
aimg Валерій Ульяненко
"Ми не користуємось нею": Трамп заявив, що США не потрібна Ормузька протока Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив про перемогу над Іраном і наголосив, що його країні не потрібна Ормузька протока.

Як повідомляє РБК-Україна, слова Трампа пролунали під час спілкування з журналістами.

Читайте також: США готуються до наземної операції в Ірані

Президент США зазначив, що американська армія знищила флот, повітряні сили та протиповітряну оборону Ірану.

"Ми знищили все. Ми вільно пересуваємося. Все, що вони роблять, - це перекривають Ормузьку протоку. Але з військової точки зору їм кінець", - заявив Трамп.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати не користуються протокою і вона їм не потрібна.

"Ми не користуємося Ормузькою протокою. Ми не користуємося нею у Сполучених Штатах. Нам вона не потрібна", - сказав Трамп.

Він зауважив, що протока потрібна Європі, Кореї, Японії, Китаю та іншим країнам, та додав, що "їм доведеться трохи долучитися до цього питання".

Заяви Трампа щодо Ірану

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що у війні проти Ірану США фактично перемогли, а бойові дії "скінчилися у першу ж годину" після нищівних ударів. За його словами, наразі питання полягає лише в тому, коли саме операція буде завершена офіційно.

Пізніше американський лідер уточнив, що попри "нищівну поразку" Тегерана, він не готовий оголосити остаточну перемогу. Трамп підкреслив, що Ірану можуть знадобитися роки на відновлення, тому наразі немає жодних причин припиняти тиск.

Крім того, Трамп зазначив, що США ще не готові повністю вийти з операції в Ірані. Проте, за прогнозами президента, це має статися вже у найближчому майбутньому.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО
Черга за ракетами. Як війна на Близькому Сході може вдарити по українській ППО