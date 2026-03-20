"Ми не користуємось нею": Трамп заявив, що США не потрібна Ормузька протока

Президент США Дональд Трамп вчергове заявив про перемогу над Іраном і наголосив, що його країні не потрібна Ормузька протока.

Як повідомляє РБК-Україна , слова Трампа пролунали під час спілкування з журналістами.

Президент США зазначив, що американська армія знищила флот, повітряні сили та протиповітряну оборону Ірану.

"Ми знищили все. Ми вільно пересуваємося. Все, що вони роблять, - це перекривають Ормузьку протоку. Але з військової точки зору їм кінець", - заявив Трамп.

Водночас він наголосив, що Сполучені Штати не користуються протокою і вона їм не потрібна.

"Ми не користуємося Ормузькою протокою. Ми не користуємося нею у Сполучених Штатах. Нам вона не потрібна", - сказав Трамп.

Він зауважив, що протока потрібна Європі, Кореї, Японії, Китаю та іншим країнам, та додав, що "їм доведеться трохи долучитися до цього питання".

Нагадаємо, нещодавно Трамп заявив, що у війні проти Ірану США фактично перемогли, а бойові дії "скінчилися у першу ж годину" після нищівних ударів. За його словами, наразі питання полягає лише в тому, коли саме операція буде завершена офіційно.