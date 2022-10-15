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Стало відомо точне число жертв через обстріл Миколаєва два дні тому

Фото: названо загальну кількість загиблих внаслідок нічного обстрілу Миколаєва у четвер, 13 жовтня (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники завершили пошукову операцію під завалами житлового будинку в Миколаєві, куди влучила російська ракета вночі у четвер, 13 жовтня. Загалом через цей обстріл загинули 8 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Внаслідок російської атаки 13 жовтня загинули 8 миколаївців: 7 мешканців будинку та один рятувальник, який загинув на човниковій станції під час чергування", - розповів він.

За словами Кіма, у п'ятницю, 14 жовтня, о 14:30 рятувальники дістали тіло останнього загиблого.

"Загалом із-під завалів будинку деблоковано тіла шістьох загиблих", - додав очільник регіону.

Що відомо про обстріл Миколаєва 13 жовтня

У четвер вночі, 13 жовтня, російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.

Згодом стало відомо, що з-під завалів багатоповерхівки в Миколаєві врятували 11-річного хлопчика. Дитина під завалами знаходилася 6 годин. Там перебували ще 7 людей. Як розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, російські окупанти обстріляли місто з С-300, випустивши 8 ракет.

Також одна з ракет потрапила до рятувальної човникової станції. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Пізніше стало відомо про мінімум 4 загиблих через обстріл Миколаєва. У той же день кількість загиблих внаслідок ракетного обстрілу багатоповерхівки у Миколаєві зросла до п'яти.

Незабаром з'ясувалось, що 11-річний хлопчик, якого рятувальники змогли дістати з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві, помер у лікарні. Таким чином, кількість жертв внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва зросла до шести.

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Миколаїв