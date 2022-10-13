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В Миколаєві з-під завалів багатоповерхівки врятували хлопчика. Шукають ще 7 людей

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Миколаїв, Четвер 13 жовтня 2022 09:16
В Миколаєві з-під завалів багатоповерхівки врятували хлопчика. Шукають ще 7 людей Фото: обстріл Миколаєва 13 жовтня (t.me/mykolaivskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

З-під завалів багатоповерхівки в Миколаєві врятували 11-річного хлопчика, тривають пошуки 7 людей. Російські окупанти обстріляли місто з С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там 6 годин. Зараз йому надається меддопомога", - розповів він.

За словами Кіма, тривають пошуки ще 7 осіб.

"Загалом місто було обстріляно 8 ракетами С-300", - додав очільник регіону.

За даними ДСНС України під час обстрілу Миколаєва вночі 13 жовтня одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент.

"Станом на 08:00 рятувальники деблокували з-під завалів 12-річного хлопчика, якого передали лікарям", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією під уламками будинку можуть знаходитися 7 мешканців п'ятиповерхівки, з якими наразі відсутній зв'язок. Рятувальники проводять їх пошуки.

Президент Володимир Зеленський показав відео з місця зруйнованої багатоповерхівки в Миколаєві.

"Кожен із російських ударів, усі прояви російського терору проти наших людей, наших міст не зійдуть окупантам із рук. На вас чекає справедливе покарання. Знайте це", - написав президент в Telegram.

Як повідомлялось, у четвер вночі, 13 жовтня, російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.

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