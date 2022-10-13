ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл Миколаєва: помер хлопчик, якого дістали з-під завалів

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 13 жовтня 2022 21:54
Обстріл Миколаєва: помер хлопчик, якого дістали з-під завалів Фото: помер хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Миколаєві (facebook.com/DSNSMYKOL)
Автор: Єлизавета Драбкіна

11-річний хлопчик, якого рятувальники змогли дістати з-під завалів багатоповерхівки у Миколаєві, помер у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Хлопчик, якого дістали - помер. Привезли на діаліз до обласної лікарні і там зупинка серця", - написав він.

Таким чином, кількість жерт внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва зросла до шести.

Нагадаємо, що сьогодні окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.

Раніше повідомлялося про чотирьох загиблих через обстріл будинку у Миколаєві. Ще один чоловік загинув через удар по рятувальній станції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
Україна отримає ракети AMRAAM. Як вони допоможуть захистити небо
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни