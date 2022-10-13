ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти вдарили по п'ятиповерховому будинку в Миколаєві: перші подробиці

Новость на русском →
Миколаїв, Четвер 13 жовтня 2022 04:13
Окупанти вдарили по п'ятиповерховому будинку в Миколаєві: перші подробиці Фото: окупанти вдарили по п'ятиповерховому будинку в Миколаєві (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У четвер вночі, 13 жовтня, російські окупанти масовано обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера міста Олександра Сєнкевича.

За його словами, два верхні поверхи зруйновані вщент, решта - під завалами.

На місці працюють рятувальники.

Нагадаємо, у понеділок уночі, 10 жовтня, російські окупанти обстріляли Миколаїв ракетами C-300.

Як повідомлялося, у ніч на 1 жовтня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Миколаєву. Ворожа ракета потрапила до житлового будинку та зруйнувала кілька квартир.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Миколаїв
NEWS
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
Генасамблея ООН засудила російську анексію територій України
DAILY
Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході
Юлія Акимовакоресподент Кремлівський глухий кут. Як Росія "змінює тактику" у війні і що говорять на Заході