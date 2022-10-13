Обстріл Миколаєва: з-під завалів дістали ще одну загиблу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

ДСНС повідомило, що о 16:15 з-під завалів будинку дістали тіло жінки.

Зазначимо, що раніше повідомлялося про трьох загиблих через обстріл багатоповерхівки у Миколаєві та ще одного загиблого через обстріл рятувальної станції. При цьому з-під завалів вдалось дістати 11-річного хлопчика, його госпіталізували.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни масовано обстріляли Миколаїв. Приліт був у п'ятиповерховий житловий будинок.

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