Під час обстрілу Миколаєва ракета потрапила до рятувальної човникової станції: є жертва

Під час нічного ворожого обстрілу Миколаєва одна із ракет влучила у рятувальну човникову станцію. Під завалами рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма .

Стало відомо, що загиблий був працівником Державного воєнізованого гірничо-рятувального загону ДСНС України. Вночі він перебував там на чергуванні.

За словами Кіма, рятувальникам вдалося дістати чоловіка, проте він помер.

Як розповів мер міста Олександр Сенкевич, від удару ракетою С-300 станція зруйнувалась. Під завалами була одна людина.

Нагадаємо, в ніч на 13 жовтня російські окупанти зазнали масованого обстрілу Миколаїв. Одна з ракет потрапила до п'ятиповерхового житлового будинку в одному з районів міста. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент.

На місці зараз працюють рятувальники. Їм уже вдалося дістати з-під завалу дитини. Пошуки ще семи людей продовжуються.

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