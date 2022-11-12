Стало відомо, коли у звільнений Херсон почнуть доставляти пенсії

Пенсії у Херсоні почнуть виплачувати вже наступного тижня. Виплати будуть проводитись у мобільних пунктах та у стаціонарному відділенні Укрпошти у Херсоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінреінтеграції.