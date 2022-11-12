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Стало известно, когда в освобожденный Херсон начнут доставлять пенсии

Фото: пенсии в Херсоне начнут доставлять на следующей неделе (facebook.com/nadiyadavydenko)
Автор: Константин Широкун

Пенсии в Херсоне начнут выплачивать уже на следующей неделе. Выплаты будут проводиться в мобильных пунктах и в стационарном отделении Укрпочты в Херсоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

Мобильные отделения компании начнут развозить пенсии сразу после получения разрешения от военных, ввиду ситуации безопасности. Также в Херсоне планируется возобновление работы стационарного отделения.

Всего в Херсонской области сейчас работают отделения Укрпочты разных форматов в 79 населенных пунктах. В частности, недавно свои двери для клиентов снова открыло стационарное отделение в пгт Большая Александровка Бериславского района.

Жители деоккупированных территорий, которым начислялись выплаты на карту, смогут получить деньги наличными на руки. Для этого им необходимо подать в любой орган местного самоуправления заявление о начислении пенсии наличными.

Ранее стало известно, что в освобожденном Херсоне военной администрацией вводится комендантский час. Он будет длиться с 17:00 до 8:00.

Также мы писали, что в Херсон вернулись и приступили к исполнению обязанностей военные администрации. ГСЧС начала разминировать территории.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, вчера, 11 ноября, украинские воины зашли в Херсон. Также наши герои освободили Снигиревку - последний город Николаевской области, который был под контролем россиян.

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