Боротьба за "Золотий м’яч"-2025: топ-5 фаворитів уже відомі
Уже 22 вересня у паризькому театрі "Шатле" відбудеться церемонія вручення Золотого м’яча. А французький вінгер став головним претендентом на "Золотий м'яч"-2025 після тріумфального сезону з "Парі Сен-Жермен".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zonal Sports.
Хто виграє Золотий м’яч-2025: п’ятірка лідерів
Аналітики опублікували оновлений рейтинг претендентів - він базується на індивідуальній статистиці, здобутих командних трофеях та впливі гравців у вирішальних матчах. Перше місце наразі займає французький вінгер ПСЖ Усман Дембеле.
1. Усман Дембеле (ПСЖ) - 135,5 бала
Футболіст, якого ще недавно вважали "скляним", провів блискучий сезон. Він став найкращим бомбардиром Ліги 1, допоміг ПСЖ здобути чемпіонство та Кубок Франції, але головне - привів клуб до історичної перемоги в Лізі чемпіонів.
У фіналі проти "Інтера" Дембеле віддав дві гольові передачі, а загалом у турнірі мав 8 голів і 6 асистів за 15 матчів.
Його результативність - гол кожні 73 хвилини - найкраща серед усіх у топ-5 європейських чемпіонатів.
2. Ламін Ямал ("Барселона") - 120,97 бала
17-річного вундеркінда з Ла Масії уже давно давно порівнюють з Мессі.
У сезоні 2024/25 Ямал записав на свій рахунок 9 голів і 13 асистів у чемпіонаті Іспанії та став головною рушійною силою "Барселони" в Лізі чемпіонів.
Він став наймолодшим автором гола в півфіналі турніру, а також виконав 14 обводок у матчі-відповіді з "Інтером" - на один менше, ніж у рекорді Мессі.
3. Рафінья ("Барселона") - 113,2 бала
Бразилець знову довів свою цінність, трансформувавшись з флангового плеймейкера у справжнього лідера атаки.
Його статистика вражає: 18 голів і 9 асистів у Ла Лізі, а також 13+8 у Лізі чемпіонів.
4. Вітінья (ПСЖ) - 109,59 бала
Найважливіший виконавець тактичного задуму Луїса Енріке. Вітінья - архітектор гри ПСЖ, який має 95% точності передач у Лізі чемпіонів.
Його вплив не обмежується статистикою, саме він був рушієм балансу у півзахисті, контролював темп і забезпечував команду необхідною динамікою.
5. Мохамед Салах (Ліверпуль) - 104,36 бала
Єгипетський лідер "Ліверпуля" провів ще один вражаючий сезон у Прем’єр-лізі - 29 голів і 18 асистів. Проте виліт з Ліги чемпіонів у 1/8 фіналу проти ПСЖ сильно вдарив по його шансах на перемогу.
Трофей чемпіона Англії - потужний аргумент, але він навряд чи переважить єврокубкову поразку.
Топ-15 претендентів на "Золотий м’яч"-2025 (за балами):
- Усман Дембеле - ПСЖ
- Ламін Ямал - "Барселона"
- Рафінья - "Барселона"
- Вітінья - "ПСЖ"
- Мохамед Салах - "Ліверпуль"
- Жоау Невеш - ПСЖ
- Ашраф Хакімі - ПСЖ
- Педрі - "Барселона"
- Роберт Левандовський - "Барселона"
- Нуну Мендеш - ПСЖ
- Гаррі Кейн - "Баварія"
- Джошуа Кімміх - "Баварія"
- Вірджил ван Дейк - "Ліверпуль"
- Кіліан Мбаппе - "Реал"
- Серху Гірассі - "Боруссія" Д
Минулорічний лауреат
Нагадаємо, "Золотий м'яч"-2024 виграв аргентинець Ліонель Мессі. Для легендарного форварда це був восьмий трофей у кар'єрі - рекорд, який може залишитися неперевершеним ще багато років. Мессі отримав нагороду після перемоги на чемпіонаті світу-2022, відзначаючись у матчах МЛС за "Інтер Маямі".