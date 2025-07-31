Стало известно, с кем сыграет "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" уже знает своего следующего оппонента в квалификации Лиги чемпионов. В третьем раунде отбора команда Александра Шовковского встретится с чемпионом Кипра - "Пафосом".

Кипрский клуб получил право сыграть против украинцев после победы над "Маккаби" Тель-Авив по итогам двух матчей.

В первой встрече на Кипре команды разошлись миром (1:1). Ответный матч проходил на нейтральном поле в сербском городе Бачка-Топола из-за ситуации с безопасностью в Израиле. В этом поединке "Пафос" одержал минимальную победу - 1:0.

Как прошла игра

Решающий гол на 40-й минуте забил 24-летний нападающий из Бразилии Жажа, которому ассистировал Бруну.

Интересно, что в первом тайме израильская команда была вынуждена использовать трех голкиперов.

Основной вратарь Йоав Герафи травмировался уже на старте, его сменил Офек Мелика, который вскоре получил красную карточку. На замену вышел третий голкипер Рой Мипшати, который и пропустил единственный мяч.

Таким образом "Пафос" победил с общим счетом 2:1 и прошел в следующий этап квалификации ЛЧ. Этот результат стал историческим, ведь кипрский клуб дебютирует на этой стадии, ведь только в прошлом сезоне впервые стал чемпионом страны.

Что дальше

Первый матч между "Динамо" и "Пафосом" состоится 5 или 6 августа, а ответная игра запланирована на 12 августа. Это будет первая официальная встреча между этими командами.

Напомним, что "Динамо" уверенно стартовало в турнире, дважды разгромив "Хамрун Спартанс" из Мальты с одинаковым счетом 3:0.

Благодаря этим победам киевляне уже обеспечили себе участие в еврокубковой осени, минимум в групповом этапе Лиги конференций.