Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины

В то же время, Служба безопасности Украины пока останется без постоянного главы. СБУ в статусе исполняющего обязанности будет руководить Василий Малюк. Ранее источники издания объясняли, что ему дали испытательный срок.

Андрей Костин

Народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В 1995 году он окончил Юридический институт Одесского государственного университета с отличием. В том же году Костин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов.

С 14 января 2020 года - глава Комитета ВР по вопросам правовой политики.