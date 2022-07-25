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Стало известно, кто станет новым генпрокурором Украины

Фото: глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин (РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Елизавета Драбкина

На этой неделе Верховная рада назначит нового генерального прокурора Украины. Им станет глава комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин.

Об этом РБК-Украина сообщили несколько информированных источников.

В то же время, Служба безопасности Украины пока останется без постоянного главы. СБУ в статусе исполняющего обязанности будет руководить Василий Малюк. Ранее источники издания объясняли, что ему дали испытательный срок.

Андрей Костин

Народный депутат Верховной рады IX созыва от партии "Слуга народа".

В 1995 году он окончил Юридический институт Одесского государственного университета с отличием. В том же году Костин получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью и стал членом Одесской областной коллегии адвокатов.

С 14 января 2020 года - глава Комитета ВР по вопросам правовой политики.

Напомним, 17 июля президент Владимир Зеленский отстранил Ивана Баканова от должности главы СБУ и Ирину Венедиктову с должности генпрокурора.

Впоследствии в своем обращении Зеленский пояснил, что вопросы к чиновникам возникли из-за коллаборационизма их подчиненных, в частности, связей между сотрудниками силовыми структурами Украины и спецслужбами России.

19 июля Верховная рада уволила Баканова и Венедиктову.

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