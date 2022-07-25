Стало відомо, хто стане новим генпрокурором України

Водночас, Служба безпеки України наразі залишиться без постійного голови. СБУ у статусі виконуючого обов'язки керуватиме Василь Малюк. Раніше джерела видання пояснювали, що йому дали випробувальний термін.

Андрій Костін

Народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".

У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету з відзнакою. Того ж року Костін отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів.

З 14 січня 2020 року - голова комітету ВР з питань правової політики.