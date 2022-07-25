RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стало відомо, хто стане новим генпрокурором України

Фото: голова комітету з питань правової політики Андрій Костін (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Єлизавета Драбкіна

Цього тижня Верховна рада призначить нового генерального прокурора України. Ним стане голова комітету з питань правової політики Андрій Костін.

Про це РБК-Україна повідомили кілька інформованих джерел.

Водночас, Служба безпеки України наразі залишиться без постійного голови. СБУ у статусі виконуючого обов'язки керуватиме Василь Малюк. Раніше джерела видання пояснювали, що йому дали випробувальний термін.

Андрій Костін

Народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".

У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету з відзнакою. Того ж року Костін отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів.

З 14 січня 2020 року - голова комітету ВР з питань правової політики.

Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова від посади голови СБУ та Ірину Венедиктову з посади генпрокурора.

Згодом у своєму зверненні Зеленський пояснив, що питання до чиновників виникли через колабораціонізм їх підлеглих, зокрема, через зв'язки між співробітниками силових структур України та спецслужбами Росії.

19 липня Верховна рада звільнила Баканова і Венедіктову.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГенпрокурорВерховна рада