Стало відомо, хто стане новим генпрокурором України

Цього тижня Верховна рада призначить нового генерального прокурора України. Ним стане голова комітету з питань правової політики Андрій Костін.
Про це РБК-Україна повідомили кілька інформованих джерел.
Водночас, Служба безпеки України наразі залишиться без постійного голови. СБУ у статусі виконуючого обов'язки керуватиме Василь Малюк. Раніше джерела видання пояснювали, що йому дали випробувальний термін.
Народний депутат Верховної ради IX скликання від партії "Слуга народу".
У 1995 році він закінчив Юридичний інститут Одеського державного університету з відзнакою. Того ж року Костін отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та став членом Одеської обласної колегії адвокатів.
З 14 січня 2020 року - голова комітету ВР з питань правової політики.
Нагадаємо, 17 липня президент Володимир Зеленський відсторонив Івана Баканова від посади голови СБУ та Ірину Венедиктову з посади генпрокурора.
Згодом у своєму зверненні Зеленський пояснив, що питання до чиновників виникли через колабораціонізм їх підлеглих, зокрема, через зв'язки між співробітниками силових структур України та спецслужбами Росії.
19 липня Верховна рада звільнила Баканова і Венедіктову.