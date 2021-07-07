Стало известно, сколько набсовет "Нафтогаза" выписал себе и правлению премий в 2020 году, несмотря на убытки

"Среди 30 млн долларов бонусов, выплаченных в 2021 году шести топ-менеджерам, 12,7 млн долл выплачено главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву", - отмечает издание.

Журналисты отмечают, что информация об этих выплатах отсутствует в годовом отчёте госкомпании за 2020 год.

"Отсутствие этой части в отчете 2020 года негативно влияет на имидж "Нафтогаза" и создает основу для лишних спекуляций. Мы твердо верим в то, что мы будем максимально открытыми относительно прошлого, чтобы добиться успеха в будущем", - цитирует издание письмо Юрия Витренко набсовету компании.

В статье также указывается, что в письме наблюдательному совету "Нафтогаза" председатель правления Юрий Витренко призвал к большей прозрачности.

В письме, текстом которого располагает Kyiv post, Витренко раскритиковал непрозрачность в принятии решения об утвержденных по итогам 2020 года индивидуальных зарплат и премий топ-менеджеров - решение, принятое наблюдательным советом, когда компанией руководил Коболев.

В статье также сообщается, что ни Коболев, ни Клер Споттисвуд - председатель наблюдательного совета "Нафтогаза", которой ежегодно выплачивают 230 тыс. долларов США, - не предоставили никаких комментариев. Но в предыдущем интервью Kyiv post Споттисвуд отстаивала решение скрывать индивидуальные зарплаты и премии топ-менеджеров, хотя признавала, что это не соответствует принципам прозрачности.

Журналисты также напомнили, что оценка достигнутых целей и определения размера премий членов правления - это исключительная компетенция наблюдательного совета "Нафтогаза".

"Быть членами наблюдательного совета "Нафтогаза" также является достаточно выгодно, поскольку его шесть членов во главе с Споттисвуд зарабатывают 230 тыс. долларов в год, хотя эта цифра также четко не указана в финансовой отчетности 2020 года", - говорится в материале.