Набсовет "Нафтогаза" соберется для отстранения Витренко от должности
Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд созвала внеочередное заседание совета, чтобы обсудить отстранение Юрия Витренко от выполнения обязанностей главы правления компании. Совет соберется в связи с предписанием Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).
Об этом сообщает пресс-служба НАК.
"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение главы правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - отметила Споттисвуд.
Споттисвуд уже обсудила ситуацию с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром юстиции Украины Денисом Малюськой.
"Немедленно обсудила ситуацию с акционером - правительством Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром юстиции приняли участие в обсуждении от имени Кабинета министров Украины. Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней, начиная с 15 июня 2021 года", - заявила Споттисвуд.
В то же время глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что наблюдательный совет информацию о предписания НАЗК с ним не обсуждал, сообщили в пресс-службе НАК.
Напомним, в предписании главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова говорится о том, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" является незаконным и контракт с ним должен быть отменен.
В то же время Министерство юстиции Украины намерено обжаловать предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое признало, что Юрия Витренко незаконно назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины".