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Набсовет "Нафтогаза" соберется для отстранения Витренко от должности

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Среда 16 июня 2021 14:50
Набсовет "Нафтогаза" соберется для отстранения Витренко от должности Фото: глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко (УНИАН)
Автор: Александр Белоус

Глава наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд созвала внеочередное заседание совета, чтобы обсудить отстранение Юрия Витренко от выполнения обязанностей главы правления компании. Совет соберется в связи с предписанием Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

"Я созвала внеочередное заседание наблюдательного совета, чтобы обсудить отстранение главы правления. В целях обеспечения соблюдения высоких стандартов надлежащего корпоративного управления, я считаю, что такое отстранение отвечает интересам "Нафтогаза" и Украины", - отметила Споттисвуд.

Споттисвуд уже обсудила ситуацию с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром юстиции Украины Денисом Малюськой.

"Немедленно обсудила ситуацию с акционером - правительством Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министром юстиции приняли участие в обсуждении от имени Кабинета министров Украины. Премьер-министр Украины обязался принять окончательное решение, в том числе решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Юрием Витренко, как требуется, в течение 10 рабочих дней, начиная с 15 июня 2021 года", - заявила Споттисвуд.

В то же время глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сказал, что наблюдательный совет информацию о предписания НАЗК с ним не обсуждал, сообщили в пресс-службе НАК.

Напомним, в предписании главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова говорится о том, что распоряжение правительства о назначении Юрия Витренко главой правления НАК "Нафтогаз Украины" является незаконным и контракт с ним должен быть отменен.

В то же время Министерство юстиции Украины намерено обжаловать предписание Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), которое признало, что Юрия Витренко незаконно назначили главой правления НАК "Нафтогаз Украины".

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