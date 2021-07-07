Стало відомо, скільки наглядова рада "Нафтогазу" виписала собі та правлінню премій у 2020 році, попри збитки

Попри збитки в розмірі майже 700 млн доларів у 2020 році, топ-менеджмент "Нафтогазу" отримав багатомільйонні бонуси за свою роботу торік.
Про це йдеться в статті Kyiv post.
"Серед 30 млн доларів бонусів, виплачених у 2021 році шести топ-менеджерам, 12,7 млн дол виплачено голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву", - зазначає видання.
Журналісти відзначають, що інформація про ці виплати відсутня в річному звіті держкомпанії за 2020 рік.
"Відсутність цієї частини у звіті 2020 року негативно впливає на імідж "Нафтогазу" і створює основу для зайвих спекуляцій. Ми твердо віримо в те, що ми будемо максимально відкритими щодо минулого, щоб домогтися успіху в майбутньому", - цитує видання лист Юрія Вітренко наглядовій раді компанії.
У статті також вказується, що в листі наглядовій раді "Нафтогазу" голова правління Юрій Вітренко закликав до більшої прозорості.
У листі, текст якого має Kyiv post, Вітренко розкритикував непрозорість у прийнятті рішення про затверджені за підсумками 2020 року індивідуальних зарплат і премій топ-менеджерів - рішення, прийняте наглядовою радою, коли компанією керував Коболєв.
У статті також повідомляється, що ні Коболєв, ні Клер Споттісвуд - голова наглядової ради "Нафтогазу", якій щорічно виплачують 230 тис.доларів США, - не надали жодних коментарів. Але в попередньому інтерв'ю Kyiv post Споттісвуд відстоювала рішення приховувати індивідуальні зарплати і премії топ-менеджерів, хоча визнавала, що це не відповідає принципам прозорості.
Журналісти також нагадали, що оцінка досягнутих цілей і визначення розміру премій членів правління - це виняткова компетенція наглядової ради "Нафтогазу".
"Бути членами наглядової ради "Нафтогазу" також є досить вигідно, оскільки його шість членів на чолі зі Споттісвуд заробляють 230 тис. доларів на рік, хоча ця цифра також чітко не вказана у фінансовій звітності 2020 року", - йдеться в матеріалі.
Нагадавши, Юрій Вітренко 29 квітня офіційно очолив Національну акціонерну компанію "Нафтогаз".
15 червня НАЗК заявило, що колишнього заступника міністра енергетики Юрія Вітренка незаконно призначили на посаду голови НАК "Нафтогаз України". Вітренко своєю чергою зазначає, що звинувачення НАЗК - незаконні і упереджені.
16 червня голова наглядової ради Нафтогазу скликала позачергове засідання Ради, щоб обговорити відсторонення Вітренко.
18 червня ОАСК зупинив дію припису НАЗК про звільнення Юрія Вітренка з посади голови правління НАК "Нафтогаз України".