Стало відомо, скільки наглядова рада "Нафтогазу" виписала собі та правлінню премій у 2020 році, попри збитки

"Серед 30 млн доларів бонусів, виплачених у 2021 році шести топ-менеджерам, 12,7 млн дол виплачено голові "Нафтогазу" Андрію Коболєву", - зазначає видання.

Журналісти відзначають, що інформація про ці виплати відсутня в річному звіті держкомпанії за 2020 рік.

"Відсутність цієї частини у звіті 2020 року негативно впливає на імідж "Нафтогазу" і створює основу для зайвих спекуляцій. Ми твердо віримо в те, що ми будемо максимально відкритими щодо минулого, щоб домогтися успіху в майбутньому", - цитує видання лист Юрія Вітренко наглядовій раді компанії.

У статті також вказується, що в листі наглядовій раді "Нафтогазу" голова правління Юрій Вітренко закликав до більшої прозорості.

У листі, текст якого має Kyiv post, Вітренко розкритикував непрозорість у прийнятті рішення про затверджені за підсумками 2020 року індивідуальних зарплат і премій топ-менеджерів - рішення, прийняте наглядовою радою, коли компанією керував Коболєв.

У статті також повідомляється, що ні Коболєв, ні Клер Споттісвуд - голова наглядової ради "Нафтогазу", якій щорічно виплачують 230 тис.доларів США, - не надали жодних коментарів. Але в попередньому інтерв'ю Kyiv post Споттісвуд відстоювала рішення приховувати індивідуальні зарплати і премії топ-менеджерів, хоча визнавала, що це не відповідає принципам прозорості.

Журналісти також нагадали, що оцінка досягнутих цілей і визначення розміру премій членів правління - це виняткова компетенція наглядової ради "Нафтогазу".

"Бути членами наглядової ради "Нафтогазу" також є досить вигідно, оскільки його шість членів на чолі зі Споттісвуд заробляють 230 тис. доларів на рік, хоча ця цифра також чітко не вказана у фінансовій звітності 2020 року", - йдеться в матеріалі.