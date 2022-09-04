UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Стало известно количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны

Фото: в Украине посчитали колиество ракет, выпущенных РФ по Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, обнародованные министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрелцом, пишет СтратКом ВСУ.

По его словам, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.

"Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждается в разминировании", - добавил он.

При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более 2 тысяч авиабомб.

5 фактов о пусках ракет РФ по территории Украины

Как сообщалось, украинские военные сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине