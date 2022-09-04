Стало известно количество ракет, выпущенных Россией по Украине с начала войны

3,5 тысяч ракет Россия выпустила по Украине с начала полномасштабного военного вторжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные, обнародованные министром защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Русланом Стрелцом, пишет СтратКом ВСУ.
По его словам, взрывы ракет сопровождаются выбросами в атмосферный воздух, загрязнением грунтов и вод, гибелью флоры и фауны.
"Около 200 тысяч квадратных километров территории нашей страны нуждается в разминировании", - добавил он.
При этом за полгода полномасштабной войны пиротехники ГСЧС обезвредили более 186 тысяч боеприпасов и более 2 тысяч авиабомб.
Как сообщалось, украинские военные сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.
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