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Стала відома кількість ракет, випущених Росією по Україні з початку війни

Фото: в Україні підрахували кількість ракет, випущених РФ по Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

3,5 тисячі ракет Росія випустила по Україні з початку повномасштабного військового вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, оприлюднені міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрілцем, пише СтратКом ЗСУ.

За його словами, вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.

"Близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування", - додав він.

При цьому за півроку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили більш ніж 186 тисяч боєприпасів та понад 2 тисячі авіабомб.

5 фактів про пуски ракет РФ по території України

Як повідомлялося, українські військові сьогодні вранці збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

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