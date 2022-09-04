Стала відома кількість ракет, випущених Росією по Україні з початку війни

3,5 тисячі ракет Росія випустила по Україні з початку повномасштабного військового вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані, оприлюднені міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрілцем, пише СтратКом ЗСУ.
За його словами, вибухи ракет супроводжуються викидами в атмосферне повітря, забрудненням ґрунтів та вод, загибеллю флори та фауни.
"Близько 200 тисяч квадратних кілометрів території нашої країни потребує розмінування", - додав він.
При цьому за півроку повномасштабної війни піротехніки ДСНС знешкодили більш ніж 186 тисяч боєприпасів та понад 2 тисячі авіабомб.
Як повідомлялося, українські військові сьогодні вранці збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.