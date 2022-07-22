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Мариуполь - второй. По какому городу оккупанты выпустили больше всего ракет

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Киев, Пятница 22 июля 2022 10:54
Мариуполь - второй. По какому городу оккупанты выпустили больше всего ракет Фото: российские войска обстреливают украинские города (ationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала полномасштабной войны российские оккупационные войска чаще всего били по Изюму Харьковской области. Враг нанес по городу 476 ракетных ударов, уничтожив его до основания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

"Больше всего ракетных атак у нас было на город Изюм. Мы видим, что 476 ракетных ударов было по Изюму, а Мариуполь находится на втором месте, дальше Николаев", - сказал Данилов.

Стоит отметить, что Изюм был оккупирован российскими войсками в начале апреля. Бои за Изюмский район продолжаются по сей день.

Напомним, что российская армия продолжает наносить массированные удары по Николаеву и области. В частности, в ночь на четверг, 21 июля, российские оккупанты выпустили семь ракет С-300 по Николаеву. В результате один человек получил ранение.

Также 18 июля враг ударил по Корабельному району Николаева кассетными снарядами. В результате атаки ранения получили два человека.

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