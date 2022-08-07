Названа единственная область Украины, в которую не прилетали ракеты с начала войны

Единственной областью в Украине, где не было "прилетов" с начала полномасштабного российского вторжения, является Черновицкая. Больше всего же от атак пострадали Луганская и Донецкая области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина в эфире телемарафона.

"Если говорить о тех областях, которые страдают от российских снарядов больше всего, то это Донецкая, которую обстреляли более 3 тысяч раз, Луганская - 4 тысячи раз, Николаевская - 700 раз. Остается одна единственная область, в которую слава Богу пока не прилетало, это Черновицкая область", - рассказал он.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, по какому городу оккупанты выпустили больше всего ракет.

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