Силы ПВО утром сбили две российские ракеты

Фото: ВСУ сбили две ракеты в двух областях Украины (Getty Images)

Украинские военные сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" и "Юг".

Одну из российских ракет сбили в районе Кривого Рога, а другую - в небе над Николаевской областью. Крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-59 оккупанты выпустили из истребителя Су-35. "Угроза ракетных ударов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали военные.