Силы ПВО утром сбили две российские ракеты
Фото: ВСУ сбили две ракеты в двух областях Украины (Getty Images)
Украинские военные сегодня утром сбили две вражеские ракеты в Днепропетровской и Николаевской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" и "Юг".
Одну из российских ракет сбили в районе Кривого Рога, а другую - в небе над Николаевской областью. Крылатую ракету класса "воздух-земля" Х-59 оккупанты выпустили из истребителя Су-35.
"Угроза ракетных ударов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали военные.
Напомним, ВСУ в Днепропетровской области уничтожили вражеский беспилотник, которым оккупанты проводили воздушную разведку.
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