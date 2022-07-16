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Россия все чаще бьет ракетами по мирным городам Украины: названа причина

Новина українською →
Киев, Суббота 16 июля 2022 13:02
Россия все чаще бьет ракетами по мирным городам Украины: названа причина Фото: российские оккупанты все чаще бьют ракетами по мирным городам Украины (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Целью ракетных ударов российских войск по мирным городам Украины является желание врага обеспечить себе "мнимые победы". Также оккупанты хотят посеять панику среди населения и спровоцировать внутреннее напряжение в нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальницу Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталью Гуменюк в эфире телемарафона.

Она отметила, также россияне этими варварскими ударами пытаются уничтожить все украинское.

"Основная цель таких ударов, это мы видим и по Николаевщине, в частности, это посеять панику, это психологическое давление на те регионы, которые считаются глубоко тыловыми, это внутреннее напряжение в стране, чтобы не было понимания, что линия фронта продвигается и продвигается в сторону возврата оккупантов в их страну и вычищения наших территорий. Это более такой ход, чтобы обеспечить себе мнимые победы", - рассказала Гуменюк.

Массированные ракетные удары по Украине

Напомним, только за последнее время российская армия нанесла ракетные удары по Виннице, Харькову, Днепру Одессе, Чугуеву, Никополю и Николаеву.

Все что известно о вечерней атаке на Днепр - собрано в материале РБК-Украина.

Также обнародованы последствия ракетных ударов по складу в Одессе.

Между тем стало известно, что по Никополю Россия выпустила 53 ракеты, из-под завалов достали тела двух людей, а число жертв из-за удара по центру Винницы уже возросло до 24.

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